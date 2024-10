Autor do gol, Gregore avalia vitória do Botafogo: ‘Manter o padrão’ - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

Segue o líder! O Botafogo venceu o Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, na noite deste sábado (26), com gol de Gregore já no fim da partida. O volante, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro, comemorou o resultado.

“Acho que o intuito do nosso time é conseguir manter o padrão dentro e fora de casa. Acho que hoje a gente conseguiu. Tivemos um propósito de buscar o gol a todo momento, e fui feliz ali e conseguir ajudar a equipe. Meu sentimento é de muita alegria, pelo momento do clube, pelo momento dos meus colegas também. Acho que os jogadores estão passando por um momento muito bom, tanto que temos muitos jogadores na seleção. Mas fico feliz pelos três pontos. É a gente preocupar a cada jogo, o próximo é sempre o mais importante então vamos passo a passo para conquistar nossos objetivos”, ressaltou.

O jogador, aliás, fala sobre a dificuldade do Brasileirão. Ele afirma que há muitas equipes qualificadas e por isso, a equipe, que busca o título do Campeonato Brasileiro, tem que manter o foco.

“A palavra tranquilo é difícil no futebol brasileiro. Todo jogo é muito difícil. A gente encontra times mto qualificados pela frente então é manter o foco. O professor Artur Jorge está sendo feliz nas escalações e a gente tem um time mto bom”, afirma.

Botafogo na Libertadores

O Botafogo goleou o Peñarol no jogo de ida das semifinais da Libertadores por 5 a 0 no Nilton Santos. No entanto, o volante tem cautela ao falar sobre a final da competição.

“Acho que a final a gente tem que passar por eles quarta0feira. Então agora é descansar, ver que que o mister vai falar essa semana, trabalhar bem, pra gente ir lá pro Uruguai e fazer um bom jogo lá e trazer a classificação”, disse.

O Alvinegro enfrenta o Peñarol na quarta-feira (30), em Montevidéu. A partida define quem avança para a final da competição. O clube carioca, portanto, pode perder por até quatro gols de diferença que se classifica em busca de um título inédito.

