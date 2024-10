Autor do primeiro gol do Flamengo, Michael elogia Filipe Luís: ‘A gente sabia que ele seria treinador’ - (crédito: Gilvan de Souza / Flamengo)

A vitória do Flamengo por 4 a 2 sobre o Juventude neste sábado (26), no Maracanã, começou pelos pés de Michael. O atacante abriu o placar logo no início de jogo e foi importante nas escapadas em velocidade durante o tempo em que esteve em campo.

Na zona mista após a partida, Michael falou sobre Filipe Luís, que assumiu o comando do Flamengo recentemente após a demissão de Tite. De acordo com o jogador, o elenco rubro-negro já imaginava que o ex-lateral viraria treinador da equipe em algum momento.

“A maioria do grupo já sabia que ele seria treinador. Pela leitura de jogo diferente desde a época de jogador. Aqui todo mundo quer ganhar. O Filipe Luís foi vitorioso em tudo como atleta e agora quer ser como treinador. E isso é bom, pois ele vai nos motivar, nos incentivar a querer sempre estar ganhando. Não é fácil todo ano estar sempre disputando e ganhando títulos, sempre se mantendo lá em cima. Espero que ele possa fazer um trabalho maravilhoso e que a gente possa ajudá-lo da melhor maneira”, destacou.

Michael chegou ao Flamengo na última janela de transferências

Michael foi uma das contratações do Flamengo na última janela de transferências. Em sua reestreia, fez gol, mas logo em seguida teve uma lesão muscular que o tirou de ação por vários jogos.

“Posso cuidar daquilo que tenho ao meu alcance. A lesão acontece e eu não posso evitar. É impossível a gente prever que vai ter lesão. Infelizmente, aconteceu. Não posso mudar, mas posso me esforçar para recuperar mais rápido. Me dedicando, tratando em casa e no clube, usufruindo da estrutura que o Flamengo tem a oferecer. Fico muito feliz de voltar bem, fazer gols e ganhar os jogos. Espero que possa fazer isso mais vezes e contribuir para as vitórias do Flamengo”, finalizou o atacante.

