Paulo Henrique, do Vasco, deve ficar à disposição contra o Bahia

O lateral Paulo Henrique assustou os torcedores após sair no primeiro tempo da vitória do Vasco sobre o Cuiabá na quinta-feira passada. Ele saiu com tosse e falta de ar, mas não deve ser problema para o jogo contra o Bahia, na segunda-feira, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Contra o Cuiabá, Paulo Henrique sentiu muita falta de ar devido às crises de tosse, embora tenha feito uma boa partida enquanto esteve em campo. Contudo, elas são corriqueiras desde a sua volta aos gramados.

O quadro de indisposição, com sintomas de tosse e falta de ar, acomete Paulo Henrique desde o jogo contra o São Paulo, no dia 16. Na ocasião, ele foi titular, mas saiu no início do segundo tempo. Contra o Atlético, na volta da semifinal da Copa do Brasil, ele atuou até os 43 minutos do segundo tempo. Já na quinta passada, foi substituído por Jean David aos 35 do primeiro tempo.

O técnico Rafael Paiva comentou sobre a situação de Paulo Henrique em coletiva após vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

“PH tá com uma tosse, uma gripe. Ele tem tossido muito quando corre. Desde o jogo contra o São Paulo ele já estava assim, sofrendo muito, a gente tinha receio quanto ao jogo contra o Atlético-MG, mas ele suportou bem. Está tomando antibiótico, a gente sabia que ele ia sofrer hoje, mas pelo menos esperava um tempo. Teve que sair antes, mas esperamos que contra o Bahia ele esteja próximo dos 100%”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.