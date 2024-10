Jogador anota golaço antes do meio de campo na Terceira Divisão do Paraná - (crédito: — Foto: Reprodução/TV FPF)

O gol que Pelé não fez foi marcado novamente, desta vez pelo volante Igor Bambam, do Iraty. Ele marcou um golaço na vitória sobre o Arapongas por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, em jogo realizado neste sábado (26) no Estádio dos Pássaros.

O lance, aliás, aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo, quando o Iraty já vencia por 1 a 0. Bambam roubou a bola no campo de defesa, viu o goleiro adversário adiantado e chutou de antes do meio-campo para marcar o gol. No entanto, como o Arapongas venceu por 3 a 0 no jogo de ida, avançou para a próxima fase com o placar agregado de 3 a 2.

O autor do golaço tem 22 anos e começou nas categorias de base do Coritiba. Ele passou por Ipatinga, Patriotas-PR, Araguaia-MT e Campo Novo-MT, e atualmente está em sua passagem pelo Iraty.

