Artur Jorge exalta atuação do Botafogo: ‘Fomos a equipe mais forte’

O técnico Artur Jorge gostou da atuação do Botafogo na vitória por 1 a 0 contra o Bragantino neste sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador comemorou o resultado, alegando que foi justo para o que a equipe entregou nos 90 minutos. O gol do Alvinegro foi marcado por Gregore, já no fim de jogo.

“De fato viemos cá com intenção muito clara, de buscar vencer. Sabíamos das dificuldades, o Red Bull Bragantino tem boas individualidades, boa equipe, ótimo treinador. Sabíamos o que precisávamos nesses últimos 24 pontos no campeonato. Era muito importante vencer hoje, porque faz parte da ambição da equipe estar viva nesta competição, manter primeiro lugar, ficar dependendo de si própria. Fizemos jogo muito competente, bem mais conseguido e dominado por nós. Terminados com o gol no fim, justíssimo, face ao que produzimos, queremos e trabalhamos. Fomos a equipe mais forte nos 90 minutos”, afirmou.

Com o resultado, o clube carioca abriu novamente três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Por outro lado, o Alvinegro está com um pé na final da Libertadores. A equipe venceu o primeiro jogo por 5 a 0 no Nilton Santos. No entanto, Artur Jorge, afirmou que a equipe vai buscar a vitória também no jogo de volta.

“Vamos disputar o jogo também no Uruguai para tentar vencer. Nosso objetivo e a nossa proposta de jogo será sempre dentro disso”, disse

O próximo compromisso do Botafogo no Brasileirão é o clássico contra o Vasco, na terça-feira (5), pela 32° rodada da competição. Antes, o Alvinegro enfrenta o Peñarol, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, em Montevidéu. O clube carioca, portanto, tem uma vantagem de cinco gols no placar.

