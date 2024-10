Scarpa surpreende e é expulso de maneira inusitada em jogo contra o Internacional

Gustavo Scarpa não entrou em campo na Arena MRV, na noite deste sábado (26), durante a partida do Campeonato Brasileiro. Ele permaneceu no banco de reservas e viu o Atlético ser derrotado por 3 a 1. Na verdade, ele acompanhou quase todo o jogo.

Mesmo do banco, Scarpa conseguiu um feito surpreendente: recebeu dois cartões amarelos, ambos por reclamação, e foi expulso.

O primeiro cartão saiu aos 21 minutos do segundo tempo. Com muitas queixas, Marcelo de Lima Henrique foi até o banco de reservas e aplicou o primeiro cartão. Quatro minutos depois, Scarpa voltou a reclamar e recebeu o segundo.

Com isso, o camisa 6 do Galo não poderá jogar contra o Atlético-GO, na quarta-feira (6), às 21h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

