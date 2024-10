100 vezes Raphael Veiga! Veja gols marcantes do meia pelo Palmeiras

Raphael Veiga chegou ao seu centésimo gol com a camisa do Palmeiras. O meia deslocou o goleiro em cobrança de pênalti para abrir o placar no empate por 2 a 2 com o Fortaleza no Allianz Parque, pelo Brasileirão. E faltou pouco para ele chegar ao gol 101 neste sábado, mas desperdiçou uma oportunidade impressionante, de cara para o gol. Confira, portanto, alguns dos gols mais marcantes de Veiga, o maior artilheiro do Verdão no século XXI, pelo clube.

