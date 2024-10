CEO do Cruzeiro se posiciona sobre futuro de Fernando Diniz no clube - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/CEC)

O trabalho de Fernando Diniz vai demandar um pouco mais de paciência do torcedor do Cruzeiro. Ao menos esse é o recado do CEO do clube, Alexandre Mattos, após a derrota por 3 a 0 para o Athletico, pela 31ª rodada do Brasileirão. O dirigente deixou claro que ‘mudar a mentalidade interna’ também faz parte do planejamento da cúpula celeste.

Mattos entende que recolocar o Cruzeiro no papel de protagonista demanda tempo e, sobretudo, paciência. O CEO entende que o pensamento enraizado desde 2019 diverge da grandeza do clube, mas que mudá-lo também é um desafio.

“Está longe do que a gente quer para o Cruzeiro. Entendendo que seria improvável que seria um momento diferente desse. Entendo a ansiedade da torcida e concordo com as críticas e cobranças. Às vezes, e já disse isso ao presidente, a maior dificuldade é tirar o pensamento que vem de 2019 a 2023, que é o Cruzeiro não sendo protagonista. Tirar isso não é fácil. Sei que torcedor não quer escutar, mas precisa de tempo”, e concluiu:

“Precisamos de um pouco mais de tempo. Brio, dedicação e vontade. A gente pede isso todo dia. Tem treinador Se não tivesse brio… tem treinador que treina duas horas, duas horas e meia, três horas, todo dia, se precisar. As coisas vão dar certo com o tempo. É do futebol, é da vida. Peço para o torcedor entender um processo de reerguer o pensamento, tirar o que tava passando a equipe neste momento”.

Punição a Rafa Silva

A expulsão relâmpago de Rafa Silva, aos 14 segundos de jogo, custará caro ao jogador. De acordo com Alexandre Mattos, a diretoria já aplicou uma ”multa severa” e prepara punição ”dentro do que a lei permite” para aplicar ao atleta. O CEO repudiou publicamente a postura do atacante.

“Dizer para o torcedor, que é inadmissível o que aconteceu com o Rafa Silva. Esa gestão não aceita situação como essa. O Rafa já foi comunicado de uma multa severa, dentro do que a lei permite. Depois, a gente vai aguardar os próximos passos. O Cruzeiro, acima de tudo, é um clube muito sério. Cumpre rigorosamente o que é combinado. E exige muito profissionalismo impecável. Não concorda com a atitude e, por isso, o Rafael já foi multado”.

