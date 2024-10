Milito, do Atlético, define derrota: ‘Impossível analisar’

Com time reserva, o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Internacional por 3 a 1 na noite deste sábado (26). Apesar de ter poupado os jogadores, o técnico Gabriel Milito negou que a equipe entrou em campo pensando na próxima partida contra o River, pela Libertadores.

“Primeiro, nosso jogo não estava na cabeça de terça-feira, nossa cabeça estava no jogo de hoje. Não é verdade que nossa cabeça, antes desse jogo, estava voltada para a próxima partida. Nós queríamos fazer uma grande partida hoje, ganhar”, afirmou.

Ao analisar a partida do Galo, portanto, o treinador afirmou que a chuva atrapalhou o desempenho no segundo tempo. A equipe foi para o intervalo perdendo por 2 a 1. Assim, segundo ele, a condição do campo ajudou quem estava ganhando e prejudicou quem estava perdendo.

“O primeiro tempo foi parelho, sofremos dois gols, um após o outro. Mas a equipe reagiu, descontou. Fomos ao intervalo com 2 a 1, com boas sensações, e depois, o segundo tempo é impossível analisar. Favorecem a equipe que está ganhando as condições do campo do jogo, prejudica a equipe que está perdendo, porque é impossível jogar”, lamenta Milito.

Com o resultado, o Atlético segue na nona colocação do Brasileirão com 41 pontos. O próximo compromisso da equipe na competição é o Atlético Goianiense, no Alfredo Jaconi, apenas no dia seis de novembro. Antes, o Galo enfrenta o River Plate pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, na terça-feira (29). O time mineiro pode perder por até dois gols de diferença que avança para a final da competição. E no domingo (3), entra em campo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Maracanã.

