Liziero destaca a entrega do São Paulo e dedica o gol ao seu filho - (crédito: Foto: Rubens Chiri/SPFC)

O São Paulo foi ao Heriberto Hulse enfrentar o Criciúma e, devido a uma falha individual de Arboleda, saiu apenas com um empate. O gol salvador do Tricolor Paulista foi marcado por Liziero, com uma linda finalização após passe de Wellington Rato.

Aliás, o jogador, criado em Cotia, agradeceu a entrega dos companheiros e dedicou o gol ao seu filho, Davi. Liziero voltou a marcar um gol defendendo o São Paulo após três. O jogador chegou ser emprestado e retornou recentemente ao clube paulista.

“Vale ressaltar a entrega do elenco e do time. Óbvio que queríamos os três pontos, mas o ponto que conquistamos aqui é para comemorar. Quero dedicar o gol ao meu filho, que nasceu há duas semanas. Davi, o papai te ama”, disse o jogador na saída de campo.

O resultado deixa o Tricolor Paulista em sexto lugar, com 51 pontos. Agora, o São Paulo enfrentará o Bahia na próxima terça-feira (5), no estádio da Fonte Nova, em jogo marcado para 21h30 (de Brasília).

