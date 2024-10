Cuiabá x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo pela parte inferior da tabela do Brasileirão, Cuiabá e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (28), pela 31ª rodada. A partida será na Arena Pantanal, às 19h (de Brasília). O time da casa é o 19° colocado, com 27 pontos. Enquanto isso, o Timão, na 18ª posição, tem 32.

O Juventude, que abre a zona de rebaixamento com 34 pontos, perdeu para o Flamengo no sábado.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida.

Como está o Cuiabá

O técnico Bernardo Franco terá à disposição o volante Lucas Mineiro, que cumpriu suspensão na última rodada. Além disso, o zagueiro Alan Empereur, que vinha sofrendo com dores no pé esquerdo, também pode ser relacionado. Entretanto, a baixa fica por conta do atacante Derik Lacerda, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Como está o Corinthians

Assim como o Cuiabá, o Corinthians terá desfalques por suspensão: o volante José Martínez e o centroavante Yuri Alberto. Nesta segunda-feira, a tendência é que o ataque do Timão seja formado por Talles Magno e Memphis Depay.

A partida pelo Brasileirão acontece entre os jogos contra o Racing pela Sul-Americana. No confronto de ida, em São Paulo, as equipes empataram por 2 a 2. A partida de volta será na quinta-feira, na Argentina.

CUIABÁ X CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – 31ª rodada

Data-Hora: 28/10/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur (Filipe Augusto) e Ramon; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero, Talles Magno (Breno Bidon) e Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

