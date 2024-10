Coritiba x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (29), em partida da 34ª rodada da Série B. A bola vai rolar às 18h, no Couto Pereira.

Onde assistir: Premiere e GOAT

Como chega o Coritiba

O Coritiba praticamente cumpre tabela na competição, afinal, tem chances remotíssimas de acesso e de queda. Naturalmente, está no meio da tabela, em décimo lugar, com 47 pontos. O último do G4 é o Novorizontino, com 57, e ainda joga na rodada. Já o primeiro da zona da degola é o Botafogo-SP, com 36, que também joga na rodada.

Ainda assim, o Coritiba fala em jogar com força máxima esta reta final de Série B. O técnico Jorginho já sabe que não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto, suspenso. Assim, as opções são Thalisson e Maurício Antônio. Por outro lado, o Alviverde tem o retorno do volante Vini Paulista.

Como chega o CRB

A partida vale muito mais para os alagoanos, afinal, eles encontram-se em 16º, com 36 pontos. O Galo conta com o retorno do zagueiro equatoriano Luís Segovia, recuperado de lesão. Por outro lado, a equipe nordestina não terá o volante Falcão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

CORITIBA X CRB

Série B de 2024 – 34ª rodada

Data-Hora: 28/10/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Mauricio Antônio (Thalisson), Bruno Melo e Jamerson; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia e Willian Formiga (Ryan); Falcão, João Pedro e Gegê (Chay); Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Hélio dos Anjos

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Raphael Carlos De Almeida Tavares Dos Reis (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes De Sá (RJ)

