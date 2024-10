Rafa Silva se desculpa pela expulsão por falta aos 3s: ‘Me excedi’

O atacante Rafa Silva, do Cruzeiro, foi às redes sociais para pedir desculpas pela sua injustificável expulsão na partida em seu time perdeu para o Athletico por 3 a 0, pelo Brasileirão, neste sábado (26/10).

“Quero me desculpar com toda a torcida cruzeirense, meus companheiros e o staff que me acompanha pelo ocorrido no jogo. Sei que errei e acabei comprometendo o time na partida. Estava feliz com a oportunidade de voltar após esses três meses de recuperação dura e complicada. Mas acabei me excedendo”, disse o atacante em parte da nota.

Relembre o papelão de Rafa Silva

Rafael Silva protagonizou um dos maiores papelões da história do futebol neste sábado (26/10), durante o confronto entre Cruzeiro e Athletico na Arena da Baixada. Afinal, assim que a bola rolou, ele tentou dar um empurrão em um rival. Porém, não satisfeito, deu uma cotovelada em outro, Kaique Rocha. Tudo com apenas três segundos de bola rolando. A bola seguiu rolando um pouco. Mas, com 14 segundos, o árbitro mostrou o cartão vermelho direto, resultando em uma das expulsões mais rápidas da história do futebol brasileiro. Para efeito de comparação, nos anos 80, o lateral-direito Perivaldo, quando defendia o Palmeiras, foi expulso aos cinco segundos em um jogo contra o São Paulo.

Ao final da partida em Curitiba, a coletiva do treinador Fernando Diniz demorou mais de uma hora para acontecer. Junto a Diniz, o diretor Alexandre Mattos se pronunciou e anunciou que Rafael Silva seria punido.

“É inadmissível, cobramos profissionalismo. O jogador receberá uma severa multa!”, declarou Mattos, afirmando que esperará até segunda-feira para decidir se o jogador receberá mais sanções.

Vale lembrar que em 2009,o atacante Zé Carlos, defendendo o Cruzeiro contra o Atlético-MG, foi expulso aos sete segundos. Se desculpou e tudo o mais. Porém, nunca mais voltou a defender a Raposa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.