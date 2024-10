Botafogo busca terreno para construir novo estádio

A diretoria do Botafogo estuda a compra de um terreno de 35 mil metros quadrados para a construção de um novo estádio. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, do O Globo e que publicou a notícia em primeira mão, o clube quer que o espaço receba até 15 mil torcedores.

A ideia do Botafogo é seguir com o Nilton Santos, mas apenas para a disputa de jogos maiores, bem como para a realização de shows. Vale lembrar que o Glorioso tem a concessão do estádio (que pertence à Prefeitura) até 2051. Além disso, o clube já transferiu a administração do estádio, que tem capacidade para 45 mil pessoas, para a SAF, comandada por John Textor.

Enquanto isso, o elenco do Botafogo se prepara para a reta final da temporada, que pode ser histórica para o Glorioso. O Bota lidera o Brasileirão com 64 pontos (três à frente do Palmeiras) a sete jogos para o fim da competição.

Além disso, o Botafogo está com a vaga na final da Libertadores muito bem encaminhada. Afinal, o Bota venceu o Peñarol por 5 a 0 na partida de ida da semifinal. O duelo da volta será realizado nesta quarta-feira (30), no Uruguai. O próximo compromisso do Glorioso no Nilton Santos será apenas na outra terça-feira (5), diante do Vasco, pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.