CBF afasta árbitros de polêmicas em jogos da dupla Fla-Flu

A Comissão de Arbitragem da CBF afastou os árbitros que fizeram o VAR nos jogos de Flamengo e Fluminense, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Pombo Lopez e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral estavam escalados para partidas da Série B nesta segunda-feira (28), mas foram colocados em “avaliação de desempenho técnico”. Assim, foram substituídos Philip Georg Bennett e Adriano de Assis Miranda, respectivamente.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

Diego Pombo Lopez foi o VAR na vitória do Flamengo sobre o Juventude por 4 a 2, no Maracanã. O time gaúcho reclamou de um pênalti marcado a favor do Rubro-Negro, além da expulsão de Nenê. A penalidade foi assinalada aos dois minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada por 1 a 1. Já o camisa 10 recebeu dois cartões amarelos por reclamação em apenas três minutos em campo, quando o duelo estava 3 a 2. Dessa forma, foi expulso.

Já Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral estava no comando do VAR na derrota do Fluminense diante do Vitória por 2 a 1, no Barradão. O árbitro interviu numa marcação de pênalti equivocada para o time baiano no primeiro tempo, mas não chamou o juiz Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP) para rever a penalidade de Lima em Matheuzinho, nos acréscimos da etapa final, que decidiu o confronto. Assim, a equipe de Salvador deixou a zona de rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.