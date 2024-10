Palmeiras faz jogo-treino de olho no Corinthians

Após empatar com o Fortaleza, o Palmeiras retomou as atividades neste domingo (27), na Academia de Futebol. Sem tempo a perder, o Alviverde realizou um jogo-treino em preparação para o clássico contra o Corinthians, no dia 4 de novembro, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Fortaleza realizaram treino regenerativo. Assim, os demais disputaram um jogo-treino com dois tempos de 30 minutos. O time verde venceu o vermelho por 2 a 1, com dois gols de Gabriel Menino, enquanto Rômulo descontou o placar.

O Palmeiras terá dois dias de folga e retoma os treinos na quarta-feira (30), na Academia de Futebol. Com o empate contra o Fortaleza, o Alviverde chegou aos 61 pontos e segue em segundo lugar, mas viu o Botafogo abrir três de vantagem após a vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.