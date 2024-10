Juventude anuncia ex-interino do Botafogo para substituir Jair Ventura - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Juventude não demorou a dar uma resposta ao seu torcedor após informar a demissão de Jair Ventura. Menos de 24 horas após a saída do técnico, o clube anunciou Fábio Matias, que estava disponível no mercado desde o fim de julho, quando se desligou do Coritiba.

A apresentação do treinador de 45 anos será nesta segunda-feira (28) em Caxias do Sul, acompanhado do auxiliar Lucas Batista.

Com vasta experiência nas categorias de base de diversos clubes brasileiros, entre eles a dupla Gre-Nal, Guarani e Flamengo, Matias chegou a ter a oportunidade de trabalhar como interino da equipe principal do Colorado.

Ele também acumula passagem recente pelo Botafogo, onde atuou como auxiliar permanente, e esteve à frente como interino em dez partidas. No período entre a saída de Tiago Nunes e a chegada de Artur Jorge, foram oito triunfos, um empate e uma derrota.

Fábio Matias é o novo técnico do Juventude O Departamento de Futebol do Juventude anuncia a contratação do seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Fábio Matias, de 45 anos. O profissional se apresentará nesta segunda-feira ao grupo de jogadores. Ele chegará… pic.twitter.com/0OsgDK10qc — E.C. Juventude (@ECJuventude) October 27, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.