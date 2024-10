Como fica a situação do Grêmio a sete rodadas do encerramento do Brasileirão

Por outro lado, o Tricolor Gaúcho ainda não se livrou do risco de rebaixamento. Afinal, está quatro pontos acima do Z4. Mas outras equipes ainda entram em campo pela 31ª rodada.

Em duelos diretos, os resultados ajudaram. Afinal, o triunfo do Vitória sobre o Fluminense permitiu aos gremistas ultrapassarem os cariocas. Além disso, a derrota do Juventude para o Flamengo colocou o time de Caxias do Sul no Z4.