Palmeiras encaminha acordo com nova patrocinadora máster

O Palmeiras encaminhou um acordo com a Sportingbet para ser a nova patrocinadora máster do clube em 2025. Ainda não houve nenhuma assinatura de contrato com a casa de apostas, mas o Verdão já considera a parceira praticamente como certa e a negociação ”muito bem encaminhada”.

Os valores, aliás, devem ser de R$100 milhões fixos por temporada, válido por quatro anos. Além disso, o Verdão receberá um bônus em caso de conquista de títulos, por exemplo. Contudo, o valor da premiação não foi revelado.

Outras casas de apostas também fizeram oferta para estampar sua marca na camisa do Palmeiras. Contudo, todas chegaram ao máximo na oferta de R$80 milhões por temporada. Longe dos R$100 milhões que a Sportingbet ofereceu, assim, saindo na frente para ser a nova patrocinadora máster do Palmeiras.

A meta do uniforme completo segue em R$ 150 milhões, mas com outros parceiros nos demais espaços disponíveis. A BYD, marca chinesa de carros, por exemplo, é uma das empresas interessadas em estampar sua marca na camisa do Verdão, mas não na área mais nobre e sim nas omoplatas.

Por outro lado, a Crefisa e a Faculdade das Américas, que são empresas da presidente Leila Pereira, devem deixar a camisa do Palmeiras após 10 anos. Por contrato, ambas podem cobrir o que for ofertado, mas a sinalização é de que as empresas não devem ficar nem com áreas menores do uniforme e assim não patrocinar mais o Verdão.

Atualmente, o Palmeiras recebe R$ 81 milhões fixos do contrato com a Crefisa e FAM, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus por conquistas.

