Herói contra o Criciúma, Liziero tem futuro indefinido no São Paulo

Autor do gol salvador do São Paulo contra o Criciúma, no último sábado (26/10), pelo Campeonato Brasileiro, o volante Liziero ainda tem futuro indefinido no clube. Afinal, o jogador tem contrato até o dia 30 de junho de 2025 e ainda não sabe se vai seguir defendendo o Tricolor Paulista.

Se não tiver um acordo com o São Paulo até o fim de dezembro, Liziero poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Assim, deixaria o Tricolor Paulista de graça no meio do ano que vem. Contudo, o Soberano já admite que deve oferecer uma proposta de renovação para a sua cria da base.

O ano de Liziero, aliás, vem sendo cheio de emoções. Depois de acumular empréstimos nas últimas temporadas, com passagens por Internacional, Coritiba e Yverdon, da Suíça, ele foi reintegrado ao elenco em julho após aprovação de Zubeldía e já fez nove partidas nesta atual passagem.

Contra o Criciúma, aliás, o atleta voltou as suas origens na base. Afinal, atuando com volante nos últimos anos, o jogador entrou contra a equipe Carvoeira para atuar na lateral-esquerda, posição que sempre atuou nos juniores. No segundo tempo no Heriberto Hulse, Zubeldía sacou Jamal Lewis, que não vinha fazendo uma boa partida e apostou nono histórico de Liziero na lateral.

Assim, entrou no setor, arriscou um chute e de fora e marcou um golaço que evitou a derrota tricolor no Sul. Agora, Liziero tenta convencer a comissão técnica e a diretoria não só que pode ser mais utilizado na temporada, mas também que merece um novo contrato com o São Paulo.

