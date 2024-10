Bragantino se aproxima de ex-Cruzeiro para a vaga de Pedro Caixinha

O Red Bull Bragantino está próximo de anunciar seu novo treinador. A expectativa é que o nome do novo técnico seja revelado ainda nesta segunda-feira (28). Ele conhece bem o futebol brasileiro e já passou pelo clube.

O Jogada10 apurou que Fernando Seabra havia encaminhado, no fim de semana, seu retorno ao Bragantino. No entanto, a informação foi passada para a reportagem antes mesmo da demissão de Pedro Caixinha. A fonte informou que as partes discutiam qual seria a função de Seabra dentro do clube, que poderia até ser nas divisões de base.

Com a demissão de Pedro Caixinha, o clube agora pretende colocar Seabra como seu substituto.

Seabra deixou o Cruzeiro há pouco mais de um mês. Curiosamente, desde a saída do treinador, a Raposa não venceu mais, e Fernando Diniz enfrenta uma crise devido à falta de vitórias. Na Raposa, Seabra comandou 35 jogos, com 17 vitórias, oito empates e dez derrotas.

O treinador deixou o Cruzeiro com a vaga encaminhada para a semifinal da Copa Sul-Americana. No entanto, chama a atenção que a equipe chegou a ficar muito próxima dos líderes do Campeonato Brasileiro e venceu o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, por 3 a 0. Isso ocorreu antes do áudio de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, cobrando a escalação dos novos contratados. Desde então, o time celeste não venceu mais.

Motivo da demissão de Caixinha

O português não resistiu ao sétimo jogo consecutivo sem vencer. No último sábado (26), a equipe perdeu em seus domínios por 1 a 0 para o líder Botafogo. Aliás, os auxiliares Pedro Malta e José Belman, além do preparador físico Polyvios Kyritsis, também deixam o clube.

Pedro Caixinha estava no Massa Bruta desde dezembro de 2022. Ao todo, dirigiu a equipe em 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Sob seu comando, o time do interior paulista realizou em 2023 sua melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

