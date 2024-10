Felipe Melo explica ausência em revés do Fluminense para o Vitória

O Fluminense não contou com oito jogadores no revés por 2 a 1 para o Vitória, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, entre as ausências, está Felipe Melo, que explicou o motivo de não ter viajado com a delegação e não ter ficado no banco no confronto direto.

“Muita gente me perguntando por que eu não viajei. (…) Eu estou com fibrose na minha panturrilha, mas nada demais, graças a Deus. O joelho está ótimo, curado. Graças a Deus. Na segunda-feira, já estarei treinando normalmente com o grupo”, disse Felipe Melo.

Além do defensor, a equipe carioca não contou com Thiago Silva, Nonato, Facundo Bernal, Kevin Serna, Renato Augusto, John Kennedy e Lelê. Dentre eles, apenas o uruguaio não ficou afastado por problema clínico ou físico, visto que recebeu o terceiro amarelo.

Para o duelo com o Grêmio, que acontece no dia primeiro de novembro, às 21h (de Brasília), no Maracanã, o Tricolor trabalha para recuperar Thiago Silva. O zagueiro se recupera de dores no calcanhar esquerdo e chegou a atuar no sacrifício diante do Atlético-MG, pelas quartas da Libertadores.

Nonato, por sua vez, vem treinando com uma máscara após sofrer uma fratura no nariz e pode ficar à disposição de Mano Menezes. Vale destacar que para o lugar de Bernal, o treinador optou pela entrada de Victor Hugo diante do Leão da Barra, porém o meio-campista não teve uma boa atuação.

