Suposta derrota de Vini Jr. ao prêmio Bola de Ouro causa revolta nas redes sociais; repercussão

A ausência de Vinicius Júnior na cerimônia de premiação à Bola de Ouro 2024 disseminou revolta nas redes sociais. Isso porque, segundo a rádio francesa RMC e o jornal Marca, o volante Rodri, do Manchester City, superou Vini Jr. na disputa e receberá o prêmio. O suposto resultado também causou indignação no Real Madrid – que não enviará representantes ao evento em Paris.

Torcedores e especialistas de futebol questionaram o resultado, visto que a escolha por Vini Jr. era tratada como ‘óbvia’ pela predominância esportiva. Há, inclusive, quem coloque a relevância da premiação em xeque caso a escolha por Rodri se confirme.

“O Vini Jr foi o melhor jogador do mundo, e o campo disse isso. Campeão da Champions League/La Liga com protagonismo e brilhando completamente na reta final de temporada do Real Madrid. Se não vencer, será só por conta do racismo e de como ele incomodou a Europa colocando o dedo na ferida. Que se exploda esse prêmio”, opinou Fernando Campos, jornalista da ESPN.

Veículos brasileiros confirmaram a informação dada pelo Marca e pela RMC sobre a ausência de Vinicius Júnior na cerimônia em Paris, nesta segunda-feira (28). O assunto dominou as redes sociais e ocupou quatro dos cinco assuntos mais comentados do X nesta manhã.

O Real Madrid havia, inclusive, reservado um voo para 50 pessoas comparecerem à cerimônia. Ao receber a notícia sobre o resultado, momentos antes de decolar, o clube cancelou a ida com a delegação.

“Rodri é CRAQUE, bom dizer. Dito isso, não esteve entre top-3 da Espanha na Euro. Não foi o maior destaque do City na temporada. Cruzou com Vini na UCL e rodou. Inventaram ganhador do prêmio. Feio demais. Cristiano e Messi, tivessem feito a temporada do Vini, levariam sem susto”, escreveu um torcedor no X.

Um dos ídolos do Flamengo, clube que revelou Vini Júnior, o ex-jogador de basquete Olivinha também se manifestou:

“Só vou acreditar nesse bagulho da bola de ouro quando o resultado sair mesmo. Não é possível que ele não vai ganhar neste ano. Ele vai precisar fazer mais o que? Moleque passou por cima de todo mundo na última temporada. Bizarro se não ganhar”

Mano, só vou acreditar nesse bagulho da bola de ouro não ser do Vini Jr, qndo o resultado sair mesmo. Na moral, não é possível que ele não vai ganhar esse ano.

Ele vai precisar fazer mais o que?

Moleque passou por cima de todo mundo na última temporada.

Bizarro se não ganhar — Olivinha16 (@Olivinha16) October 28, 2024

O absurdo de Vini Jr não ganhar a bola de ouro é tão grande que TODOS os jornais do mundo tão dando a notícia citando o nome do Vinicius. A manchete é muito mais "Vini Jr não ganhará a bola de ouro", do que "Rodri ganhará a bola de ouro". Isso por si só já diz muita coisa. — Bruno Pet (@obrunopet) October 28, 2024

– Não foi o melhor da Espanha na Euro.

– Não foi o melhor meia da Espanha na Euro.

– Não foi o melhor do City na Premier League.

– Eliminado pro Vini Jr na Champions. Mas esse Rodri vai ganhar a bola de ouro. Todo mundo sabe o que isso é!!! — MatheusFla (@_matheusfla) October 28, 2024

Sei que o Rodri não é um merda, que é craque da bola na posição que faz, mas em nenhuma, repito, NENHUMA lista possível ele ficaria acima do Vini, se ele ganhar, além de ser o maior roubo, ainda é o pior bola de ouro de todos os tempos, escolhido pra boicotar o vini e nada mais — Gid ??? (@Gidhardt) October 28, 2024

O melhor jogador do mundo na temporada 23/24 tem nome e sobrenome: Vinicius Jr. Se escolherem eleger um volante que não foi o melhor jogador nem do seu time nem da sua seleção só vai provar ainda mais um ponto que todos nós estamos vendo desde que Vini chegou na Europa. Vocês… pic.twitter.com/28aL5wFWKX — CR7 Brasil (@CR7Brasil) October 28, 2024

qualquer um que levasse essa bola de ouro que não fosse o vini jr já seria um absurdo, mas o RODRI? ai é escancarado o roubo, nem se deram o trabalho de disfarçar — CAROLLLL (@bayewrnmunich) October 28, 2024

