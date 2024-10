Carol Barcellos e Marcelo Courrege publicam rara foto juntos

Carol Barcellos e Marcelo Courrege seguem aproveitando viagem pelo Sudeste Asiático. Após passagem pelo Vietnã, o casal de jornalistas curte dias no Camboja. Os dois exibiram um clique em que aparecem juntos, o que é raro desde a polêmica que envolveu o início da relação entre eles.

Em uma das fotos publicadas em rede social, o casal surge sentado na grama de uma praça.

“Dia adorável”, escreveu Courrege em uma foto postada no story do Instagram.

Carol Barcellos também fez uma publicação, mas optou por exibir o local onde o casal está hospedado, na cidade de Siem Riep.

Recentemente, Carol Barcellos anunciou sua ida para a CNBC Brasil após deixar a Globo depois de 20 anos. Enquanto isso, Courrege segue como um dos principais nomes da emissora carioca dentro do jornalismo esportivo.

Carol Barcellos e Marcelo Courrege

O namoro entre Marcelo Courrege e Carol Barcellos tornou-se público na primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, dia 11 de fevereiro. A notícia, contudo, pegou o meio esportivo de surpresa e causou uma série de polêmicas. Isso porque a jornalista da TV Globo era uma das madrinhas de casamento do repórter com Renata, que inclusive acusou o ex de traição à época.

Cabe destacar que o casamento de Renata e Marcelo já estava em crise antes da confirmação do fim. A própria jornalista revelou que havia pedido separação um ano antes de toda polêmica envolvendo Barcellos. “A história não é essa (…). Muitas mentiras, triste”, se manifestou Carol à época.

