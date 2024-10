Serna avança em recuperação e pode voltar a atuar pelo Fluminense em novembro

O Fluminense teve uma notícia positiva visando a reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante Kevin Serna, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, tem evoluído bem. O jogador, portanto, pode ficar à disposição do técnico Mano Menezes em novembro e reforçar o time. A informação é do portal “ge”.

O jogador, que é um dos reforços do Tricolor na janela do meio da temporada, teve uma lesão no duelo com o Cruzeiro e desde então está fora dos gramados. No primeiro momento, ele ficaria de fora de um a dois meses, mas tem dado boa resposta ao tratamento.

Atualmente, o atleta vem fazendo um trabalho específico em campo, assim como Thiago Silva, que se recupera de lesão no calcanhar esquerdo. O Fluminense trabalha para ter o defensor no duelo com o Grêmio, que acontece na próxima sexta-feira (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

O intuito é contar com o jogador em novembro, mês decisivo na luta contra o rebaixamento. Em campo, a equipe carioca tenta permanecer na elite do futebol brasileiro para não ter prejuízos financeiros e esportivos em 2025.

Nonato, por sua vez, vem treinando com uma máscara após sofrer uma fratura no nariz e pode ficar à disposição de Mano Menezes. Vale destacar que para o lugar de Bernal (suspenso), o treinador optou pela entrada de Victor Hugo diante do Vitória, porém o meio-campista não teve uma boa atuação. O uruguaio volta diante do Tricolor gaúcho.

