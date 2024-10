Real Madrid identifica torcedores que cometeram racismo em El Clássico e avalia punição

O Real Madrid identificou torcedores que cometeram racismo contra três jogadores do Barcelona na goleada catalã, no Santiago Bernabéu. Lamine Yamal, Raphinha e Ansu Fati se tornaram vítimas de insultos racistas durante o El Clássico, e o clube merengue aplicará medidas severas aos criminosos. A polícia espanhola também trabalha no caso.

De acordo com o site espanhol ‘La Sexta Notícias’, o Real Madrid já identificou os racistas e agora trabalha para puni-los em seu regime interno. O clube, inclusive, trabalhou em conjunto com as autoridades locais e a La Liga para identificá-los após as denúncias.

Os insultos ocorreram durante a goleada por 4 a 0 do Barcelona, arquirrival do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Referência dos merengues, o atacante Vinicius Júnior se manifestou sobre o caso e cobrou, novamente, por justiça.

Insultos racistas

Yamal, uma das principais promessas do futebol europeu na atualidade, se tornou alvo durante a comemoração de um dos gols do Barcelona. Após balançar as redes, o jovem fez o tradicional gesto de “eu estou aqui” e recebeu insultos racistas das arquibancadas.

Os companheiros de Lamine, Raphinha e Ansu Fati, também estiveram entre os alvos durante a celebração catalã. No entanto, os insultos contra Yamal tomaram proporções maiores, e a La Liga, além de repudiá-los, decidiu investigá-los mais a fundo.

“Tendo em conta os acontecimentos ocorridos durante o jogo Real Madrid e Barcelona, ????sobretudo nos quais foram observados comportamentos racistas intoleráveis, a La Liga denunciará imediatamente os insultos racistas recebidos pelos jogadores do Barcelona à Secção de Ódio da Brigada de Informação da Liga Nacional. Então, estamos comunicando ao Ilustre Procurador Coordenador da Unidade de Crimes de Ódio e Discriminação da Procuradoria-Geral do Estado. Por fim, a La Liga condena veementemente estes acontecimentos ocorridos no Santiago Bernabéu e, do mesmo modo, mantém-se firme no seu compromisso de erradicar qualquer tipo de comportamento racista e de ódio dentro e fora dos estádios”.

Real Madrid

O Real Madrid também condenou as atitudes de seus torcedores depois do apito final.

“O Real Madrid condena veementemente qualquer tipo de comportamento racista, xenófobo ou violento no futebol e no esporte, e lamenta profundamente os insultos proferidos ontem (sábado) à noite por alguns adeptos num dos cantos do estádio”, escreveu nas redes sociais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.