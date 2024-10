Gabi Portilho, do Corinthians e da Seleção Brasileira, é eleita a 18ª melhor jogadora do mundo - (crédito: Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Gabi Portilho, jogadora do Corinthians e da Seleção Brasileira, é eleita a 18ª melhor jogadora do mundo em votação da Bola de Ouro. O perfil oficial da premiação divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (28), os primeiros nomes da categoria.

A zagueira Tarciane, outra brasileira que também estava concorrendo ao prêmio da Bola de Ouro, ficou com a 23ª posição. Ela joga pelo Houston Dash, dos Estados Unidos, e pela Canarinho.

As presenças de Gabi Portilho e Tarciane na Bola de Ouro passa pela grande campanha da Seleção Brasileira feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. No meio deste ano, a equipe do técnico Arthur Elias ficou com a medalha de prata.

Disputa pelo primeiro lugar

Em resumo, as favoritas para o primeiro lugar da Bola de Ouro são: Aitana Bonmatí (meia) e Salma Paralluelo (atacante), e Caroline Grahan Hansen (atacante). Todas, aliás, jogam pelo Barcelona.

