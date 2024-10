Pedro, do Flamengo, exibe momento fofura de filhas gêmeas

Em recuperação de uma grave lesão no joelho, o atacante Pedro, do Flamengo, aproveita o período para ficar mais próximo das filhas gêmeas Isabela e Antônia, que nasceram em agosto. Em um registro feito nas redes sociais, o jogador exibiu as duas pequenas sorrindo.

Na publicação, elas aparecem com semblante de felicidade após uma interação com o camisa 9.

“Amor que não cabe. Felizes com o bom dia do papai”, escreveu o jogador na foto, que encantou seus seguidores.

Recentemente, Pedro fez uma publicação para comemorar os dois meses de vida de suas filhas.

“Dois meses que minha vida mudou e que eu entendi o amor de pai! Obrigado, Jesus, pela família que o Senhor me deu!”, disse o atleta no Instagram. Casamento de Pedro e nascimento das filhas Atualmente pai, Pedro conheceu a mãe de suas filhas em 2021. Posteriormente, em novembro de 2022, o atacante pediu a psicóloga Fernanda Nogueira em casamento, que ocorreu em março de 2023. Em fevereiro deste ano, o casal anunciou a gravidez das gêmeas, que nasceram em agosto. Lesão de Pedro O jogador do Flamengo segue seu processo de recuperação de uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo, sofrida durante um treinamento com a Seleção Brasileira em setembro. A expectativa é que fique fora de ação por pelo menos nove meses.