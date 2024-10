Pablo Maia comenta período de lesão no São Paulo: ‘Evolução está boa’ - (crédito: Foto: Erico Leonan/São Paulo)

Em processo de recuperação, o volante Pablo Maia não vê a hora de voltar a defender a camisa do São Paulo. O jogador passou por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda e já iniciou o processo de transição física. Contudo, ele só deve voltar a atuar em 2025.

Em um vídeo divulgado nas suas próprias redes sociais, o volante comentou como vem sendo esse processo de recuperação.

“É um pouco difícil se lesionar, mas está sendo uma evolução boa, passo a passo, respeitando o processo, que é algo importante. E uma outra parte a trabalhar muito é o mental. Com a ajuda das pessoas, da minha família, estou tendo cabeça boa e tranquilidade para focar na recuperação”, falou Pablo Maia.

A comissão técnica do São Paulo, por sua vez, não vê necessidade em acelerar o retorno do jogador. O Tricolor Paulista espera que ele tenha condições de fazer a pré-temporada com o restante da equipe nos Estados Unidos, em janeiro de 2025.

Neste período sem atuar, Pablo Maia vem aproveitando para viajar e se dedicar à família. Aliás, o jogador se casou neste meio tempo. Contudo, o volante não esconde a ansiedade para voltar aos gramados.

“Mas o primeiro de tudo é voltar bem, confiante, para entregar meu melhor no São Paulo, ganhar títulos e conseguir me empenhar da melhor forma”, finalizou o volante.

