Renato Gaúcho brinca e fala sobre possível permanência de Soteldo no Grêmio

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, rasgou elogios ao atacante Soteldo, que brilhou na vitória gremista por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, no último sábado (26), pelo Brasileirão. Ele anotou o gol de empate do Tricolor no duelo, disputado na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada.

Após a partida, o treinador respondeu questionamentos sobre o venezuelano. Renato inclusive brinca com a nacionalidade do baixinho, afirmando que “nem o exército de Maduro o seguraria”, referindo-se ao presidente da Venezuela.

“Não é fácil trabalhar com esse cara. Mas eu sei como trabalhar com ele. Eu canso de falar pra ele: “se tivesse 1,80m, nem o exército do (Nicolás) Maduro (presidente da Venezuela) seguraria”. O bichinho não é grande, mas o que ele dá de trabalho… Só eu sei o que eu passo com ele. Mas é um cara que me dá trabalho, mas que dou carinho porque eu sei que no dia do jogo, ele dá trabalho em dobro pro adversário”, disse.

Soteldo fica no Grêmio?

Soteldo está emprestado pelo Santos ao Grêmio até o fim da temporada. Assim, já se inicia o debate acerta de sua permanência. Afinal, o jogador tem 11 participações em gols em 35 partidas em 2024. Para Renato, porém, quem decidirá sobre isso é a direção do clube.

“Posso opinar, mas foge da minha decisão. Aí é presidente, vice-presidente, executivo, tem que ver a parte financeira do clube. Aí você me pergunta por que eu gosto dele? Por que que eu gostaria de contar com ele? Porque ele joga pra caramba. Ele joga pra caramba. Ele é abusado mesmo. Eu gosto que seja abusado. Eu gosto do estilo de jogador. Do um pra um, que vai pra dentro. Não porque ele fez o gol, diga-se de passagem um golaço. Mas é um cara que cria muitas oportunidades. Um cara desse você não pode abrir mão. Só se o clube não tiver dinheiro”, afirmou.

