Luva de Pedreiro chega na cerimônia da Bola de Ouro com a camisa de Vini Jr

Os indícios de que o espanhol Rodri levará a Bola de Ouro deste ano deixaram os brasileiros na bronca. Afinal, Vini Jr, do Real Madrid, era o grande favorito para ficar com a premiação. Neste cenário, o influenciador Luva de Pedreiro, em apoio ao jogador, chegou na cerimônia, em Paris, com a camisa do atacante da Seleção Brasileira.

Com o espanhol do Manchester City cotado para ser o melhor jogador do mundo na temporada, Vini Jr não comparecerá ao evento. Aliás, essa foi uma ordem do Real Madrid, que não levará nenhum representante.

A cerimônia da Bola de Ouro começa às 16h (de Brasília), desta segunda-feira (28), e terá a transmissão da plataforma MAX.

