Vasco opta por poupar dupla contra o Bahia; saiba

O Vasco poupará dois jogadores do time titular na partida desta segunda-feira (28) contra o Bahia. Afinal, a comissão técnica optou por preservar o zagueiro Léo e o meia Philippe Coutinho, que não serão relacionados.

O Departamento de Saúde e Performance do Vasco avaliou que ambos apresentam fadiga muscular, segundo o canal “Atenção, Vascaínos”. Assim, houve cautela por parte da comissão, visando preservar os jogadores para o restante da temporada.

Dessa forma, já serão pelo menos quatro mudanças em relação ao time que venceu o Cuiabá por 1 a 0, na última quinta-feira (24), em jogo atrasado pela 19ª rodada do Brasileiro. Maicon deve ser o eleito para começar na zaga ao lado de João Victor. Adiante, Payet deve substituir Coutinho na posição de camisa 10.

Além deles, Galdames e Rayan devem largar jogando. Afinal, Hugo Moura e Vegetti estão suspensos pelo terceiro amarelo. Com isso, o chileno volta a ganhar chance no time titular após quatro meses. Sua última partida começando foi em 19 de junho, em derrota por 2 a 0 para o Juventude, ou seja; há mais de um turno.

Rayan, por sua vez, volta a substituir Vegetti, a exemplo do que houve na última partida em que Vegetti não atuou, em agosto, contra o Criciúma. Na ocasião, o jovem anotou um dos gols no empate por 2 a 2 no Heriberto Hülse. Ao todo, o atacante tem apenas dois gols na temporada.

Jogo de seis pontos

Vasco e Bahia se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), em São Januário, em jogo pela 31ª rodada. Ao Cruz-maltino, a partida pode render a manutenção do sonho por vaga na Libertadores 2025, já que o Bahia, sétimo colocado, está seis pontos à frente, com 46. Assim, caso o Vasco vença, derrubaria a vantagem do Tricolor para apenas três com sete partidas faltando para o fim do Brasileirão.

