Palmeiras não perde pendurados e deve ter time ideal contra o Corinthians

O Palmeiras conseguiu sair ileso nos cartões durante o empate contra o Fortaleza em 2 a 2, neste sábado (26/10), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, Abel Ferreira não terá nenhum jogador suspenso e poderá escalar força máxima no clássico contra o Corinthians.

Weverton, Vitor Reis, Fabinho, Richard Ríos, Mauricio e Estêvão estavam na lista de jogadores com dois cartões amarelos no duelo contra o Fortaleza. Assim, eles corriam o risco de perder o dérbi. Contudo, como somente Mayke levou advertência, todos estes atletas estarão à disposição. E Abel Ferreira ainda terá reforços.

Isso porque Marcos Rocha e Aníbal Moreno cumpriram suspensão no sábado e estão novamente à disposição da comissão técnica. Os dois tiveram ausências sentidas contra o Fortaleza, já que Mayke e Zé Rafael, seus substitutos, não foram bem. Além disso, o meia Mauricio voltou a lista de relacionados contra o Leão do Pici e agora corre para entrar em forma rapidamente.

“Foi boa a notícia do Mauricio. Eu disse: foste pôr velinhas na Nossa Senhora Aparecida? Ele: “Fui sim, mestre”. Mas temos Murilo fora, Piquerez. Foi um ano com lesões difíceis em momentos críticos do ano. Eles não vêm no mesmo ritmo, mas agora é preparar”, disse Abel Ferreira, após o jogo contra o Fortaleza.

Assim, o Palmeiras deve ter contra o Corinthians: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Os desfalques do Palmeiras

Os únicos desfalques continuam sendo Piquerez e Murilo, em transição física, além do atacante Bruno Rodrigues, que passou por cirurgia no joelho e só volta a atuar em 2025.

