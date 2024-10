Arrascaeta, do Flamengo, se torna o quinto maior artilheiro do novo Maracanã - (crédito: Lucas Bayer/j10)

O meia atuou em 23 partidas nesta temporada no estádio e marcou sete gols: contra o Boavista (duas vezes), Madureira, Atlético Goianiense, Palmeiras, Bahia e Juventude.

Ao todo, o meia marcou 45 gols no estádio desde a reforma, sendo dois pelo Cruzeiro e 43 pelo Flamengo. Assim, ele se igualou a Fred, que marcou três gols pela Seleção Brasileira e 42 pelo Fluminense. Além disso, Arrascaeta se junta a outros três flamenguistas na lista.

Pedro é o maior artilheiro com 93 gols. O jogador balançou as redes no novo Maracanã 11 vezes pelo Fluminense e 82 pelo Flamengo. Em seguida, Gabigol com 79 bolas na rede, sendo três pelo Santos. Por fim, Bruno Henrique em terceiro com 55 gols – um deles também foi pelo Peixe.

O jogador que fecha o top-5 é Germán Cano. O argentino está em quarto com 54 gols. Ele marcou dois pelo Vasco e os outros 52 com a camisa do Fluminense.

Arrascaeta, inclusive, está próximo de atingir outra marca pelo clube carioca: a de 300 partidas. E o meia pode atingir esse número de jogos ainda nesta temporada, uma vez que o Flamengo ainda disputa oito rodadas pelo Campeonato Brasileiro e duas partidas pela final da Copa do Brasil. Ao todo, o uruguaio soma 290 jogos pelo Rubro-Negro, com 72 gols e 89 assistências.

