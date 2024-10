Vasco x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30 - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Vasco e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (28), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), a bola rola às 21h (de Brasília). Na classificação, o time carioca é o 10° colocado, com 40 pontos. O Tricolor de Aço, com 46, é o sétimo. A Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira para esta partida, que começa com um pré-jogo a partir das 19h30. O comando e a narração é de Christian Rafael.

Além de Christian Rafael, a cobertura conta com Figueirdo Junior nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Não deixe de conferir esta Jornada Esportiva da Voz do Esporte.

