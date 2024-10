Plata comemora primeiro gol pelo Flamengo e promete dancinha especial

Reforço do Flamengo na última janela de transferências, Gonzalo Plata marcou o seu primeiro gol pelo clube no último sábado (26), na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude, no Maracanã. Ele entrou no segundo tempo e, já no fim, recebeu passe de Gerson para selar o triunfo rubro-negro.

Em entrevista à “FlaTV”, o equatoriano revelou que pensou em fazer o corta-luz para Arrascaeta no lance. No entanto, repensou a tempo de mudar de ideia, dominar e finalizar no canto do goleiro.

“Quando Gerson fez o passe, pensei muito rápido em deixar passar a bola para o Arrascaeta que estava atrás. Mas também pensei que podia fazer o meu primeiro gol aqui. Dominei a bola e chutei, graças a Deus pude marcar meu primeiro”, declarou.

Plata sonhava com gol no Maracanã

Plata contou que fazer gol no Maracanã era um sonho.

“Já tenho essa tranquilidade que fala, né? Marquei no Maracanã com estádio cheio. Um sonho realizado, um estádio de muita história, fazer um gol ali. Era meu sonho desde que cheguei aqui ao Flamengo. Algo que não vou esquecer nunca”.

Por fim, Plata afirmou que esqueceu a comemoração que faria caso marcasse um gol. Ele só foi lembrado por Léo Pereira após o apito final. Agora, prometeu que terá uma dancinha especial.

“Dancinha do Equador”. Faltou no meu primeiro gol. No próximo gol eu vou fazer uma dancinha de salsa choque. Um tipo de música que a gente gosta muito lá”.

Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (30), quando enfrenta o Inter, no Beira-Rio, às 19h (de Brasília). A partida é atrasada da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

