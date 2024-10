Nora brasileira de Beckham expõe cicatriz impactante de cirurgia e choca seguidores

A família Beckham conta com uma nova integrante, uma brasileira, chamada Jackie Apostel, de 29 anos. Ela é a namorada de Cruz Beckham, de 19 anos. Entre os filhos homens, o mais novo do casal David e Victoria. A compositora e produtora chocou os seus seguidores depois de tornar pública uma cicatriz impactante nas costas.

Através de sua rede social, ela revelou que passou por um procedimento cirúrgico na coluna. Por sinal, precisou até a reaprender a andar e comentou a dificuldade no período depois da cirurgia. Porém, não indicou quais razões levaram a necessidade da intervenção.

“Louco pensar que há três meses eu estava reaprendendo a andar e não conseguia levantar. Física e mentalmente, passei por um período difícil. Demorou para eu ficar ok comigo mesma de novo, especialmente para trabalhar e compor”, detalhou Jack ao valorizar a sua resiliência e força para se recuperar do procedimento.

Além disso, na publicação, ela demonstrou gratidão pela rede de suporte que teve. Aproveitou também para aconselhar seus seguidores a ficarem atentos à saúde.

“Todos sabemos que é ok não estar ok o tempo todo, e espero que todos estão cuidando de si o máximo que podem, tirando tempo para focar na saúde mental e física”, frisou Apostel.

Relacionamento com Cruz Beckham

Ela e o filho de Beckham foram vistos pela primeira vez juntos no festival de música Glastonbury, na Inglaterra, em junho. A aparição mais recente foi em Paris, onde os namorados foram até flagrados de mãos dadas, horas antes da Semana de Moda na capital francesa. A presença deles ocorreu para prestigiar o trabalho de Victoria, ex-Spice Girl e atualmente estilista, além da mãe de Cruz.

Também estiveram no evento David, além dos outros filhos do casal, Harper, de 13 anos, Romeo, de 22, e Brooklyn, de 25 anos, ao lado de sua esposa Nicola Peltz. Todos ficaram na primeira fila do desfile. A recepção de Jackie na família Beckham pareceu ter sido positiva. A brasileira usava um vestido longo branco, com um decote nas costas e que tem a autoria de sua sogra.

Posteriormente ao desfile, Apostel utilizou as redes sociais para parabenizar Victoria pelo seu trabalho.

“O show mais lindo e o vestido mais lindo. Parabéns @victoriabeckham”, celebrou a nora.

Posteriormente, a família Beckham e a brasileira voltaram a estar juntos em jantar. Jackie é filha de mãe brasileira e pai alemão. A artista se caracteriza como uma compositora pop e escreve canções em português e inglês.

Detalhes da vida pessoal e da carreira de Jackie Apostel

Em terras tupiniquins, ela foi integrante de uma banda apenas de mulheres chamada “Schutz” e até conquistou um contrato com a gravadora “Warner Chappell, de acordo com informação do jornal inglês “The Sun”.

Aliás, Apostel superou a marca de um milhão de reproduções em seu primeiro EP, intitulado “”Reformation a side – A trip on the relationship”. Em seguida, a um pequeno período em trajetória solo decidiu concentrar as atenções em compor músicas.

Ainda segundo o tabloide britânico, Jackie começou a tocar piano aos dois anos de idade. A propósito, dedicou-se a aprender poesia e atuação por alguns anos. Suas referências musicais contam com Elton John, Queen, Post Malone, The Weeknd, Britney Spears, Selena Gomez e Bruno Mars. A brasileira também conta com a amizade de Lucas Jagger, filho do icônico Mick Jagger, vocalista da banda de rock “Rolling Stones” e da apresentadora brasileira Luciana Gimenez. Há até registros deles juntos nas redes sociais.

