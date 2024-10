Thiago Silva treina e trabalha para reforçar o Fluminense

O zagueiro Thiago Silva foi reforço do Fluminense no treino desta segunda-feira (28), no CT Carlos Castilho. Fora desde o fim de setembro, o zagueiro se recuperou de lesão no calcanhar esquerdo e participou da atividade com o resto do elenco.

Dessa forma, é possível que ele volte a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. O próximo compromisso do Fluminense é na sexta-feira (2), contra o Grêmio, no Maracanã, válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Agora, Thiago Silva segue o processo de recuperação física após ficar mais de um mês sem entrar em campo. Segundo o portal “ge”, sua participação contra o Tricolor gaúcho será definida de acordo com sua evolução nos próximos dias.

Nonato é outro que pode reforçar o Fluminense neste jogo. Afinal, ele não atua há mais tempo ainda: um mês e uma semana. Ele passou por cirurgia após fraturar o nariz durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo.

Nesta segunda, ele treinou sem a máscara protetora pela primeira vez desde a lesão. Felipe Melo e Renato Augusto, ausências do duelo contra o Vitória, no último sábado (26), também treinaram e podem reforçar a equipe de Mano.

