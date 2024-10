Ex-affair comenta sobre reconciliação de Cebolinha com a esposa: ???Insignificante???

Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, teve sucesso em sua missão de buscar se reconciliar com sua esposa. O jogador conseguiu reverter um cenário adverso, pois chegaram a assinar os papéis de divórcio. Assim, para convencer que estava arrependido da situação, ele planejou surpresas no aniversário de Isa Ranieri.

O atleta já até voltou a dividir a rotina com a sua amada, em sua mansão, avaliada em R$ 20 milhões. Vale relembrar que o imóvel está no nome da esposa, ou seja, na partilha dos bens, caso a separação se concretizasse, ficaria sob sua propriedade. Em contato com o jornal “Extra”, o antigo caso de Cebolinha, Ivana Bermanelli, considerada a pivô da separação, não demonstrou surpresa com a reconciliação. Ou até mesmo um abalo com o cenário.

“aPra mim é insignificante. Até porque temos que ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Se eles estão felizes, quem somos nós para julgar alguma coisa? Eles possuem uma família e acredito que isso seja uma prioridade para ambos”, detalhou o ex-affair.

Antes alvo de ataques na internet, a influenciadora apontou que houve um fim das ofensas. A partir do momento em que foi exposto o caso dela com o atacante do Flamengo, começou um movimento na internet em que ela recebeu a culpa de usuários pelo fim do relacionamento do jogador.

“Me chamaram de tudo e mais um pouco. Parece até que eu destruí um casamento. E não fiz isso”, complementou Ivana.

Cebolinha se empenha na surpresa e na tentativa de reconciliação

Isa Ranieri decidiu perdoar Everton depois da surpresa que ele fez em seu aniversário, no último final de semana. Posteriormente, em seu perfil no Instagram, ela mostrou os detalhes no momento especial para ela. O atacante do Flamengo encheu a casa de pétalas de flores e a presenteou com uma joia. No caso, um novo anel de compromisso e fidelidade. Presentes de reconciliação que a esposa aceitou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.