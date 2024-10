Palmeiras anuncia renovação de Marcos Rocha

O Palmeiras anunciou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato do lateral-direito Marcos Rocha. O atual vínculo do jogador se encerrava no final deste ano e teve extensão até dezembro de 2025. Ele, afinal, é visto como um líder para o técnico Abel Ferreira.

“Tenho alegria de acordar cedo, vir treinar, trabalhar, ver todos no dia a dia fazendo o melhor para que o Palmeiras vença. Já são sete anos vestindo essa camisa, com mais de 300 jogos, identidade com o clube e o torcedor, ser vitorioso, ganhar títulos. Poucos jogadores hoje em dia conseguem fazer a carreira dentro de um clube, e eu, hoje com 35 anos, bem fisicamente e mentalmente, fico feliz com a oportunidade de renovar o contrato com esse clube imenso, vitorioso”, afirmou Marcos Rocha.

O lateral-direito acumula 323 jogos (296 como titular) pelo Verdão, com nove gols e 39 assistências.

“Fui conquistando isso com o passar do tempo, ganhando a confiança do treinador e dos meus companheiros. Tento orientar, passar uma palavra de incentivo. O ano que vem será atípico, de muitos jogos e campeonatos. O Palmeiras entra para brigar por todos, então é importante ter jogadores que possam, no momento difícil, dar uma palavra amiga, de conselho, e nas horas boas saber controlar para que a euforia não atrapalhe”, comentou.

Marcos Rocha é o brasileiro com mais títulos de Libertadores em toda a história (três, ao lado de outros sete jogadores). Aliás, é o lateral-direito com mais títulos brasileiros pelo Verdão (três, ao lado de Eurico e Mayke) e com mais títulos paulistas (quatro, ao lado de Mayke).

