Fã brinca com registro de treino de Karoline com Léo Pereira: ???Milagres acontecendo??? - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Karoline Lima voltou a ganhar os holofotes nas redes sociais. Afinal, roubou a cena ao postar fotos de treino na academia com o seu namorado, o zagueiro Léo Pereira. A influenciadora fez a publicação, no último domingo (27), e utilizou registros correndo na esteira e também fez exercícios com peso. Bem como fez poses para foto com top e shorts preto, com tênis branco.

Assim, já com tom de descontração escreveu na legenda, “Dando um susto no corpo”. Deste modo, os seguidores da influenciadora entraram na brincadeira e se assustaram com a postagem.

“Jesus está voltando mesmo. Milagres estão acontecendo”, indicou uma internauta.

“Miragem?”, questionou outra.

Posteriormente, uma fã argumentou que Karoline foi realizar atividades físicas apenas para alimentar suas redes sociais.

“Eu sei que foi só para as fotos, você odeia academia, anêmica”, frisou uma terceira.

O companheiro, o zagueiro do Flamengo, também interagiu com a publicação. Ele fez comentários em que elogiou a namorada.

“Maravilhosa, minha princesa”, destacou Léo Pereira.

Karoline tronou público ameaças por namoro com defensor do Flamengo

Recentemente, a influenciadora expôs uma situação que a deixava desconfortável. Isso porque, Karoline revelou que era alvo de ameaças de alguns torcedores do Flamengo pelo seu relacionamento com o zagueiro do Rubro-Negro. Ela aproveitou uma pergunta sobre esta situação para desabafar.

“Vou começar a expor mesmo para vocês entenderem o que rola. Pessoas assim NÃO REPRESENTAM a torcida do Fla”, começou a namorada de Léo Pereira, que posteriormente exibiu um dos comentários de ódio:

“Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos. Só foi ele começar a comer essa p*tinha maria-chuteira que ele ficou uma m*rda dentro de campo. EU QUERO A MORTE DO LÉO PEREIRA E DA KAROLINE URGENTEMENTE”, expôs Karoline.

Relacionamento entre Léo Pereira e Karoline Lima

Léo Pereira e Karoline Lima iniciaram a relação em dezembro de 2023. O zagueiro, inclusive, chegou a ganhar o apelido de ‘Karolino’ entre os jogadores e torcedores do Flamengo. Contudo, o casal mantém relações conturbadas com os ex-parceiros. Enquanto Karoline namorou e teve uma filha com o zagueiro Éder Militão, Léo Pereira se relacionou com Tainá Castro, com que tem dois filhos. Atualmente, Militão e Tainá estão casados.

