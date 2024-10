Em jogo de pênaltis e pior público, Coritiba vence o CRB pela Série B

Na raça, o Coritiba mantém o sonho do acesso à elite do futebol nacional. Nesta segunda-feira, o Coxa marcou no fim e venceu por 2 a 1 o CRB, no Couto Pereira, que teve apenas 7.053 pagantes, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro. Matheus Frizzo, de pênalti, e Bruno Melo, nos minutos finais, marcaram para o Coxa. O Galo, por sua vez, descontou com Gegê.

Com o resultado, o Coxa vai a 51 pontos e assume, momentaneamente, a sétima posição da segunda divisão. Já o CRB permanece na 16ª colocação, com 37 pontos, e pode voltar à zona de rebaixamento até o fim da rodada.

Pênaltis e golaço no 1º tempo

O Coritiba foi melhor no primeiro tempo e teve dois pênaltis a favor. No primeiro, Frizzo, artilheiro do time na Série B, se apresentou para a cobrança, mas Júnior Brumado pediu para bater e parou na defesa de Matheus Albino. Aos 29, o Coxa teve nova penalidade. Desta vez, Frizzo cobrou e deslocou o goleiro regatiano para abrir o placar. O CRB melhorou após sofrer o gol e foi na busca do empate. O time regatiano teve chance na bola parada e, Gegê acertou o ângulo para decretar o 1 a 1 antes do intervalo.

Vitória no fim

A etapa final, aliás, teve os times pouco agressivos. O Coritiba chegou com Jamerson duas vezes, mas o goleiro Matheus Albino fez boas defesas. Quando o confronto se encaminhava para a igualdade, o Coxa fez o gol da vitória. Josué cobrou falta, Brandão cabeceou em cima de Robson. O desvio virou passe para Bruno Melo mandar para a rede e garantir o os três pontos.

Baixo público

O jogo, aliás, registrou o menor público pagante do Coritiba em 2024, com 7.053 pagantes. Antes, a pior marca havia ocorrido no Paranaense, com 8.268 pagantes contra o Maringá. Na Série B, o recorde negativo, afinal, era contra o Guarani, com 8.280 pagantes.

