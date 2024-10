River Plate x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

É duelo decisivo por uma vaga na final da Libertadores. River Plate e Atlético fazem o confronto de volta da semifinal da competição continental, nesta terça-feira (29/10), às 21h30, no Monumental de Núnez, em Buenos Aires. O Galo vai mais tranquilo para o jogo, pois venceu o jogo de ida por 3 a 0, na Arena MRV.

Assim, o Galo pode perder até mesmo por dois gols de diferença que avança para a decisão da Libertadores. Caso o River vença por três gols, a partida, afinal, será definida nos pênaltis. Por outro lado, se os argentinos vencerem por quatro ou mais gols, vão para a final. Quem passar, enfrenta o Botafogo ou Peñarol. No entanto, time alvinegro está a um passo, pois goleou por 5 a 0 pela partida de ida.

Onde assistir

A partida entre River Plate e Atlético, pela semifinal da Libertadores, terá transmissão da ESPN.

Como chega o River Plate

A missão do River Plate é complicada, mas no Monumental de Núnez tudo pode acontecer. O técnico Marcelo Gallardo conta com “reforços” para o duelo decisivo. Campeão mundial, Marcos Acuña, cortado no aquecimento do primeiro jogo por dores na coxa esquerda, fica como opção. Além dele, Matías Kranevitter, campeão da Libertadores com o River em 2018, se recuperou da cirurgia do joelho. Manuel Lanzini e Pablo Solari, que não viajaram para Belo Horizonte na semana passada, estão relacionados.

No fim de semana, o River enfrentou o Defensa y Justicia, penúltimo colocado do Campeonato Argentino, e empatou em 0 a 0, fora de casa. Gallardo poupou os titulares nessa partida.

Como chega o Atlético

Pelo lado brasileiro, o técnico Gabriel Milito também com retorno importante. Zaracho, que está há mais de dois meses sem atuar por conta de uma hérnia do esporte na região inguinal, volta a ficar como opção. Ele tende a começar no banco de reservas. Bernard e Cadu seguem no departamento médico.

O treinador argentino, aliás, deve repetir a mesma escalação do primeiro jogo. No entanto, o volante Otávio pode ser acionado na vaga de Vera, que é um pouco mais ofensivo, ou de Alan Franco, pendurado. Grande estrela na vitória que deu vantagem ao Atlético, o atacante Deyverson também pode perder lugar no time titular.

RIVER PLATE x ATLÉTICO (Ida: 0x3)

Semifinal da Libertadores – Jogo de volta

Data-Hora: 29/10/2024 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental de Núnez, em Buenos Aires (ARG)

Onde assistir: ESPN

RIVER PLATE: Armani; Bustos, Pezzella, Paulo Díaz (Gonzalez Pirez) e Enzo Díaz (Acuña); Simon e Lanzini; Solari, Nacho (Meza) e Colidio; Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

ATLÉTICO: Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Otávio), Alan Franco (Otávio) e Gustavo Scarpa; Hulk, Paulinho e Deyverson (Rubens ou Otávio). Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: John León e Richard Ortiz (Ambos da Colômbia)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.