Palmeiras renova parceria com a Panini até 2030

O Palmeiras anunciou, nesta segunda-feira (28), que renovou a parceria com a Panini até 2030. A empresa, que já produziu materiais colecionáveis sobre o Verdão, como álbum de figurinhas, livros e até cards do elenco alviverde.

O lançamento mais recente da parceria foi o álbum de figurinhas “Palmeiras – o maior campeão do Brasil”, com 260 cromos no total. No aniversário de 110 anos do clube,no dia 26 de agosto, foi lançado o livro “Sociedade Esportiva Palmeiras – 110 anos de histórias e conquistas”, que possui 416 páginas, com estatísticas, fotos e textos sobre a história do Verdão, incluindo a equipe feminina e outras modalidades. A obra ganhará versões em espanhol, inglês e italiano.

O diretor de marketing do Palmeiras, Everaldo Coelho, destacou a satisfação do clube com a parceria e classificou os materiais produzidos como relíquias.

“Nos últimos anos, a parceria entre Palmeiras e Panini tem presenteado os torcedores com produtos que são verdadeiras relíquias. Estamos muito satisfeitos com o trabalho realizado pela Panini, e estendemos esta parceria com o objetivo de continuar aumentando as coleções de todos os palmeirenses”, ressaltou.

