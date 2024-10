América vence e segue sonhando com o acesso à Série A

O América-MG ainda está vivo na sua luta para voltar à Série A do Brasileiro. Nesta segunda-feira, 28/10, pela 34ª rodada da Série B, no Independência, venceu o Sport por 2 a 1. Os gols foram de Elizandro e Brenner, de pênalti. O uruguaio Fabrício Dominguez descontou. Com isso, o Coelho pula para a sétima posição, com 52 pontos, cinco atrás do Novorizontino, o último do G4 (zona de acesso).

Apesar da derrota, o Sport vai muito bem. Afinal, segue com 59 pontos, em segundo lugar. Esta é a mesma posição do Mirassol. Porém os pernambucanos têm melhor saldo. Mas a Segundona tem como líder o Santos, com 62 pontos.

América e a vitória na raça

Como apenas a vitória interessava ao América, o time foi para cima e teve sucesso ao oito minutos com Elizari concluindo cruzamento de De Daniel Jr. O gol logo de cara deu tranquilidade para o Coelho se manter bem postado em campo e até criar chances com Daniel Jr e Juninho para ampliar ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, o América seguiu ligado na partida. Assim, com merecimento chegou ao segundo gol. Aos 22 minutos, uma jogada na área resultou numa bola no braço de Felipinho. Pênalti que o atacante Brenner cobrou para fazer 2 a 0. Contudo, o Sport tinha poder de fogo e diminuiu aos 33, quando Zé Roberto levou a melhor sobre a marcação dos mineiros e deu a assitência para Fabricio Domínguez marcar. Mas o placar não mais se alterou.

