Payet brilha, Vasco vence Bahia com sufoco no fim e emplaca segundo triunfo seguido - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Foi no sufoco, mas o Vasco conseguiu dar mais uma prova diante de sua torcida que a Copa do Brasil ficou no passado ao engatar sua segunda vitória seguida pelo Campeonato Brasileiro. Com o 3 a 2 sobre o Bahia na noite desta segunda-feira (28), o time se mantém na briga pelo grande objetivo na temporada: garantir participação em uma competição continental em 2025. E uma vaga na Pré-Libertadores passa a ser um sonho real. Payet (duas vezes) e Emerson Rodríguez anotaram os gols dos cariocas, e Luciano Rodríguez e Ademir descontaram em São Januário.

O resultado fez o Cruz-Maltino ganhar a posição do Atlético na tabela, chegando, portanto, ao nono lugar, agora com 43 pontos. A diferença para o São Paulo, que fecha o G6, é de oito pontos. Já o Esquadrão de Aço segue em sétimo, com 46. Restam sete partidas para o Cruz-Maltino.

Baile na primeira etapa

O Vasco se lançou à frente com organização e, dominando as ações, chegou a construir uma vantagem de três gols. Emerson Rodríguez abriu o placar aos 11, aproveitando rebote do goleiro Marcos Felipe após arremate de Puma Rodríguez. Seis minutos depois, Payet ampliou de pênalti. E coube ao próprio francês, aos 31, anotar o terceiro em finalização de fora da área. O Bahia só conseguiu reagir nos minutos finais da etapa depois que o técnico Rogério Ceni apostou nas entradas de Ademir e Luciano Rodríguez. E foi justamente a dupla que participou do gol tricolor: Ademir fez cruzamento para cabeceio de Luciano.

Nervosismo, pressão e sufoco na etapa final

O Vasco teve dificuldade para manter a marcação adiantada como fez no primeiro tempo. O Bahia, por sua vez, mostrou nervosismo para tentar reagir mesmo com a posse de bola e viu o time carioca se ajustar. Mas, justamente quando Payet & Cia. melhoraram, o Tricolor conseguiu balançar a rede. Ademir recebeu pela direita e fez bom cruzamento para Luciano se adiantar à zaga na primeira trave e cabecear para o fundo da rede. O jogo ficou ainda mais tenso nos minutos finais, e Rafael Ratão conseguiu a proeza de desperdiçar uma chance impressionante, com Léo Jardim já caído na pequena área.

VASCO 3×2 BAHIA

Jogo da 31ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 28/10/2024 (segunda-feira)

Público: 16.698 (16.304 pagantes)

Gols: Emerson Rodríguez, 11’/1ºT (1-0); Payet/pen, 17’/1ºT (2-0); Payet, 31’/1ºT (3-0); Luciano Rodríguez, 41’/1ºT (3-1); Ademir, 29’/2ºT (3-2).

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Jair, 49’/2ºT), Galdames, Puma Rodríguez (Maxime Dominguez, 19’/2ºT) e Payet (Sforza, 39’/2ºT); Emerson Rodríguez (Maxsuell Alegria, 41’/2ºT) e Rayan (Alex Teixeira, 19’/2ºT). Técnico: Rafael Paiva.

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, intervalo), Jean Lucas (Ademir, 37’/1ºT), Everton Ribeiro e Cauly (Rafael Ratão, intervalo); Thaciano e Everaldo (Luciano Rodríguez, 37’/1ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Galdames, Maicon, Payet (VAS); Thaciano, Gabriel Xavier (BAH)

