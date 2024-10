Brasil x Colômbia (feminino): onde assistir e escalações

Este é o segundo amistoso entre as seleções nesta data-Fifa. No primeiro, 1 a 1. - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

As seleções femininas de Brasil e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (29/10), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Trata-se do segundo amistoso nesta data-Fifa. O primeiro terminou em empate, 1 a 1, no sábado passado. O jogo será às 19h (de Brasília).

Onde assistir

Os canais TV Brasil e SporTV transmite a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Brasil

Tudo indica que o treinador Arthur Elias promoverá várias alterações em relação ao time que empatou no amistoso de sábado. O treinador não abriu detalhes sobre as mudanças, mas deve alterar a dupla de zaga para analisar melhor principalmente a cruzeirense Vitória Calhau, além de considerar as muitas opções no ataque.

“Estamos em um processo de não olhar apenas para os resultados, pois este é o início da preparação para a Copa América e para a Copa do Mundo. Por isso, quero dar muitas chances. Gostei do que vi no último jogo, pois quem entrou no segundo tempo se saiu muito bem.”, disse o treinador Arthur Elias.

Como está a Colômbia

O técnico Ángelo Marsiglia mantém uma base há pelo menos três anos. Assim, dificilmente irá alterar a equipe que fez um bom jogo no sábado e quase venceu a jovem Seleção Brasileira. Destaque para Catalina Usme, que tem um ótimo chute de fora da área e marcou o gol colombiano no amistoso passado, além de Linda Caicedo, hoje uma das melhores jogadoras do mundo.

BRASIL X COLÔMBIA

Amistoso Internacional

Data e horário: 29/10/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Kleber Andrade, Cariacica (ES)

BRASIL: Lorena; Tarciane, Duda Sampaio, Isa Haas (Vitória Calhau) e Yasmim; Yayá, Angelina e Amanda Vasconcellos (Kerolin); Ludmila, Priscila (Vic Albuquerque) e Dudinha (Gio Queiroz). Técnico: Arthur Elias.

COLÔMBIA: Kate Tapia; Daniela Caracas, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí e Quejada; Montoya, Liced Serna e Catalina Usme; Linda Caicedo, Ramírez e Manuela Paví. Técnico: Ángelo Marsiglia

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.