Paiva vê Vasco ‘mentalmente forte’ e elogia Payet: ‘Raridade’

O técnico Rafael Paiva avaliou que o Vasco está “leve” e forte mentalmente após vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, nesta segunda-feira, em São Januário, pelo Brasileirão. O treinador, assim, destacou a postura do time, especialmente, no primeiro tempo, quando mais construiu.

“O time estava mais leve, inteiro, mentalmente forte. A gente fez um primeiro tempo bom, tomou gol no finalzinho. Mas hoje a gente fez um grande jogo. Quatro jogadores diferente entraram, mostraram potencial. A gente está muito feliz com o resultado”, disse o treinador.

Paiva também elogiou a atuação de Payet, que marcou dois gols na vitória desta noite. O treinador, aliás, quer ver mais esta versão do camisa 10 e pede, afinal, mais paciência por conta da idade.

“Feliz de ver isso. A gente espera atingir mais vezes com o Payet esse nível de jogo. Ele é um craque, hoje demonstrou. Uma pena, ele teve oportunidade de fazer o terceiro gol, é uma raridade no Brasil. É um jogador muito competitivo. Quer jogar, estar se esforçando para se desenvolver fisicamente. É um jogador com idade mais avançada, a gente tem que ter paciência”, destacou.

“A gente tem que ver jogo a jogo para tomar a melhor decisão em relação ao Payet, o Coutinho, em relação aos dois juntos. A gente tem que perceber como vai ser nos próximos dias para tentar atingir o máximo dos dois. Independentemente se vai entrar um, outro ou os dois juntos”, concluiu o técnico do Vasco.

Paiva destaca jogos em casa

Por fim, o treinador frisou a importância de jogar em casa. O Vasco venceu a segunda partida consecutiva em São Januário e começa a pensar alto na reta final de temporada.

“Jogar em casa faz muita diferença. A gente teve um setembro muito difícil, nenhum jogo no Rio. Adversários difíceis, alguns da parte de cima. A gente sofreu bastante. Em casa faz toda diferença, a torcida empurra demais, ambiente é outro”, disse o técnico.

O resultado, aliás, fez o Cruz-Maltino ganhar a posição do Atlético na tabela, chegando, portanto, ao nono lugar, agora com 43 pontos. A diferença para o São Paulo, que fecha o G6, é, afinal, de oito pontos. O Vasco, assim, pode sonhar com uma vaga na Libertadores.

As mudanças da escalação

“Hoje, tivemos quatro jogadores diferentes. Galdames tem uma qualidade grande, seleção chilena. A gente sabe que quando entrasse, daria conta. Em algum momento, teve fase ruim. A gente tem muito jogador talentoso, se a torcida apoiar, vão entregar coisa boa. O Galdames se dedica, aguerrido, tem qualidade técnica. Rayan teve oscilações para baixo, mas tem muito potencial. O Maicon entrou no lugar do Léo. A gente, afinal, confia no grupo, tem um grupo muito bom. A gente precisa provar em campo que tem qualidade, a gente vai buscar coisas maiores na competição.”

A dupla: Paulo Henrique e Puma

“É uma dobra que está dando certo. Cada vez mais refinado nos movimentos, leituras, parte defensiva. Hoje, o Puma fez mais um grande jogo. Mais um jogador que oscilou, a torcida pegou no pé. A gente precisa ter paciência, é, aliás, um jogador de nível de seleção uruguaia”,

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.