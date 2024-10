Com indicação de ex-alvinegro, Gregore ascende como ???pitbull??? do Botafogo

Braço direito em perrengues na época do São José, Victor Sá vibra com fase do companheiro. Volante, contudo, está pendurado. - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )

Gregore caiu rápido nas graças da torcida do Botafogo. Afinal, a doação, a onipresença em várias faixas do campo, os desarmes, as chegadas precisas ao ataque e a proteção à defesa o credenciaram como o “pitbull” alvinegro. Uma alcunha, aliás, que já tornou-se um clichê no futebol. Mas o camisa 26 vai além de chavões. O Jogada10 ouviu a palavra de quem ajudou o volante a vestir o manto alvinegro: Victor Sá, um dos primeiros reforços da era SAF do Glorioso e hoje no Krasnodar, da Rússia. Juntos, lá no início de suas carreiras, eles foram companheiros no São José.

“Antes de tudo, o Gregore é um amigo que conheci na época do São José. Ele é um cara fantástico, passamos alguns perrengues juntos. As dificuldades deixam os laços ainda mais fortes. Ele ligou para mim quando recebeu a proposta do Botafogo. Eu, prontamente, falei para ele vir. Disse que o Botafogo é um clube muito bem organizado, extremamente profissional e onde ele poderia trabalhar. Ele é um grande jogador e poder ter jogado com ele foi muito bom”, afirmou o atacante.

Artur Jorge, sobre Gregore: ‘Treina como joga’

Com a indicação de Sá, Gregore tomou conta da posição de “5” e tornou-se unanimidade entre os escolhidos. No sábado (26), em Bragança Paulista, contra o Bragantino, ele assegurou o triunfo do líder por 1 a 0, pelo Brasileirão-2024. O primeiro gol do cão de guarda pela Estrela Solitária. O cara que preenche quase todo o mapa de calor recebeu, então, elogios do professor. Artur Jorge, que evita as análises individuais, derreteu-se ao falar sobre o volante no último fim de semana.

“É a imagem que temos dele. É um jogador com este comportamento, treina como joga, não me surpreende em nada. Mais uma vez, faz um grande jogo, ajudou os momentos ofensivos e defensivos, tal qual a equipe. Foi uma referencia em relação ao que a equipe fez. A primeira parte foi boa, criamos e chegamos à baliza contrária. No fim, tivemos essa ascendente. Ele é premiado com o gol, e nós que somos premiados por tê-lo aqui”, concluiu o treinador bracarense.

Ex-companheiro de Messi no Inter Miami (EUA), o volante, no entanto, está pendurado no jogo de volta da semifinal, contra o Peñarol, nesta quarta-feira (30), em Montevidéu. Ou seja, Gregore corre o risco de não estar na final, se o Botafogo, após o 5 a 0 na ida, confirmar sua passagem a Buenos Aires. Vai ser poupado? Artur Jorge já avisou que vai pensar um “bocadinho” sobre o assunto. Decerto que, nesta altura, já deve ter tomado uma decisão.

