Nonato treina sem máscara e se aproxima de volta aos gramados no Fluminense

O Fluminense teve mais uma notícia positiva no treinamento desta segunda-feira (28). Trata-se de Nonato, que apareceu sem máscara na atividade e deu indícios de que se aproxima do retorno aos gramados. Assim, o atleta pode reaparecer como opção para o técnico Mano Menezes no duelo contra o Grêmio, na próxima sexta-feira (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Vale lembrar que o meio-campista fraturou o nariz e teve que passar por uma cirurgia na região. Isso acontece após o choque com o lateral-esquerdo Marçal, do Botafogo, em duelo também no Maracanã. Nos últimos dias, o jogador já participava dos treinamentos, porém com a utilização de uma máscara de proteção.

O lance ocorreu aos 40 minutos do segundo tempo, quando o atleta disputava uma bola aérea e chocou-se com o adversário. Ele sofreu um sangramento intenso e perdeu a consciência temporariamente. Levado ao hospital, os exames confirmaram a fratura e a necessidade de intervenção cirúrgica.

Fora desde o fim de setembro, Thiago Silva se recuperou de lesão no calcanhar esquerdo e também participou da atividade com o resto do elenco. Felipe Melo e Renato Augusto, ausências do duelo contra o Vitória, no último sábado (26), treinaram, enquanto Kevin Serna ainda se recupera de uma lesão muscular, porém deve voltar em novembro.

Por fim, o revés para o Leão da Barra fez a distância do Fluminense para o Z4 diminuir. Com 36 pontos, a equipe carioca tem dois de vantagem para a primeira equipe da zona de rebaixamento, que é o Red Bull Bragantino, com 34.

